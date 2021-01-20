Asayiş İş Yeri Hırsızlığı

22 Ocak 2021
İlimiz İzmit ilçesinde 2020 yılı içerisinde çeşitli zamanlarda çalışmış olduğu iş yerinden 126.9000 TL değerinde çeşitli inşaat malzemeleri çaldığı tespit edilen şüpheli Z.A., 20.01.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 21.01.2021 günü Adli Makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanmıştır.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ