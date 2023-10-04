Babasını Dövdüğü İçin Kuzenini Öldürdüğü İddia Edilen Sanık:

Savunmasında pişman olduğunu söyleyen sanık, "Maktul Soner elinde orakla bize doğru gelince telaşa kapıldım, onu durdurmak ve korkutmak amacıyla ateş ettim. Olayın böyle sonuçlanmasına çok üzülüyorum. Her gece Soner'e dua ediyorum. Suçumu biliyorum, günahkarım" dedi. Olay, 3 Aralık 2022 yılında Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Soner Tezcan ve amcası arasında kümese giren köpek sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında başına bir cisim atılmasıyla amca Tezcan'ın kaşı patladı. Babasını kanlar içinde gören T. Tezcan, tabancayı alarak kuzenine 5 el ateş etti. Ağır yaralanan Soner Tezcan yere yığıldı. Soner Tezcan, hastanede yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. T. Tezcan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"Soner'in elinde orak vardı"

Olayla ilgili davanın 2. celsesi Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık T. Tezcan, maktulün ailesi, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen sanığın annesi M. Tezcan, "Olay günü kahvaltı yaparken dışardan ses gelmeye başladı. Balkondan baktığımızda eşimi kanlar içinde gördüm. Soner'in elinde de orakla geldiğini gördüm. Oğlum maktule, 'Soner gelme, bizimle uğraşma' diyordu. Soner eşimi nerde görse takışıyordu. Daha önce de maktul bıçakla kapımıza geldi ancak eşim, yeğeni olması sebebiyle şikayetçi olmadı. Soner ile evlerimiz karşılıklı, bahçemiz ise ortak. Soner sürekli küfür ederdi" diye konuştu.

"'Babanı kestim seni de keseceğim' dedi". Bildiklerini anlatan sanığın eşi S. Tezcan, "Kayınpederim ve Soner arasında sorun vardı. Olay günü ses duyarak balkona çıktım. Kayınpederimin yüzünden kan aktığını, Soner'in ise elinde orak olduğunu gördüm. Soner küfürler ederek eşime, 'Babanı kestim seni de keseceğim' dedi. Sonra Soner bize doğru koşmaya başlayınca silah sesi duydum. Olay bu şekilde gerçekleşti. Eşim, 'Beni de yaktın ahiretimi de yaktın' diyordu. Maktul elinde bıçakla daha önce de evimizin kapısına dayandı. Soner sürekli bize küfür ederdi" şeklinde konuştu.

"Eşimin vücudunda 20 tane delik vardı"

Sanıktan şikayetçi olana maktulün eşi Özlem Tezcan, "Eşim kötü biri değildi, hayat doluydu. Sanığa ‘Yapma' dememe rağmen üzerimize doğru silahı sıktı. Eşimi bile bile öldürdü. Bizim hayatımız mahvoldu. Çocuklarımın geleceğini kim verecek. Eşimin vücudunda 20 tane delik vardı. 2 çocuğumla hala psikolojik tedavi görüyoruz. Bizim yaşayacak çok günümüzdü vardı ama sanık bizi bitirdi" ifadelerini kullandı.

"Her akşam Soner'e dua ediyorum. Suçumu biliyorum, günahkarım"

Pişman olduğunu söyleyen sanık T. Tezcan, ise "Maktule 4,5 el ateş ettim,. 20 el ateş etmedim. Giriş çıkışların toplam sayısı yazılmış olabilir. Maktule yalvararak yanıma gelmemesini istedim. Ailemin zarar görmesinden korktum. Soner elinde orakla bize doğru gelince telaşa kapıldım, onu durdurmak ve korkutmak amacıyla ateş ettim. Önce havaya sonra bahçeye doğru ateş ettim. Soner'in sırtından asla vurmadım. Olayın böyle sonuçlanmasına çok üzülüyorum. Her akşam Soner'e dua ediyorum. Suçumu biliyorum, günahkarım. Bile isteye Soner'e ateş etmedim. Benim daha önce Soner ile hiçbir kavgam olmadı, aksine başkaları ile olan kavgasını ayırdım. Adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluj halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.









İHA