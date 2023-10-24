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Balkonda çıkan yangın çatıya sıçradı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde binanın 2'nci katındaki balkonda çıkan ve çatıya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balkonda çıkan yangın çatıya sıçradı

24 Ekim 2023 Salı 09:47

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi İç Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2'nci katındaki balkonda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın büyüyerek çatıya sıçradı. Yangını fark eden ev sahibi dışarıya çıkarak, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sebebiyle binada maddi hasar meydana gelirken, kimsenin yaralanmadığı kaydedildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.







İHA
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