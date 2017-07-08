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ASAYİŞ:
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Banyoda kendini astı

Banyoda kendini astı

Banyoda kendini astı

08 Temmuz 2017 Cumartesi 23:48

 

Başiskele'de bir kişi evinin banyosunda kendini asarak intihar etti

Başiskele Yuvacık Fatih Mahallesi Bağlar Caddesi No.28 Kat.3 adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi çalışanı 38 yaşındaki Salih Apaydın evinde kendini asarak yaşamına son verdi.

3 çocuk babası Apaydın’ın, evde kimsenin olmadığı sırada banyonun penceresine kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. Aile tarafından banyoda asılı halde bulunan Salih Apaydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Talihsiz işçinin cenazesi otopsi işlemleri için İzmit Asri Mezarlık Morgu’na kaldırılırken bir süredir psikolojik sorunlarının bulunduğu ve tedavi gördüğü iddia edildi.

 

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