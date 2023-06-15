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Bariyere çarpıp takla atan otomobil karşı şeride geçti

Kocaeli’de D-100 karayolunda lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak takla attı. Karşı şeride geçen otomobilin sürücüsünün burnu bile kanamadı. Kazada sürücünün eşi ve çocuğu ise yaralandı.

Bariyere çarpıp takla atan otomobil karşı şeride geçti

15 Haziran 2023 Perşembe 10:30

Kaza, Dilovası ilçesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A idaresindeki 54 YL 707 plakalı Mazda marka otomobil, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Beton bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobil karşı şeride geçerek ters vaziyette durabildi. Kazanın şiddetiyle sürücünün eşi E.A. ve çocuğu M.A. yaralandı. Sürücü H.A. kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansa alınarak Darıca Farabi Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle D-100 karayolunun İstanbul istikametinde trafikte yoğunluk yaşandı. Bir süre tek şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı yol, otomobilin çekici marifetiyle kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. KOCAELİ (İHA)

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