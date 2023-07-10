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Bartın’daki sel felaketine yardım için yola çıktılar

Bartın’da meydana gelen sel felaketinde acil müdahale, onarım ve düzenleme çalışmaları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yola koyuldu.

Bartın'daki sel felaketine yardım için yola çıktılar

10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından özellikle Batı Karadeniz bölgesinde bulunan iller yoğun yağış sonrası meydana gelen sel felaketinden olumsuz etkilendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından acil müdahale, onarım ve düzenleme çalışmaları için bölgeye araçlar ve ekipler gönderildi. Ekipler, bu akşam toplu halde yola koyuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bartın'da meydana gelen sel felaketinin izlerini ortadan kaldırmak için hızlıca harekete geçerek ekiplerimizi yola çıkardık. Arkadaşlarımız zarar gören bölgelerde acil müdahale, onarım ve düzenleme çalışmalarına katılacak! El birliği ile bu felaketin de izlerini ortadan kaldıracağız. Selden etkilenen vatandaşlarımıza tekraren geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, arkadaşlarıma hayırlı yolculuklar ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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