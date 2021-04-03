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ASAYİŞ:
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BASIN DUYURUSU

Emniyet Müdürlüğümüzce 26.03.2021 tarihinde İlimiz Gebze ilçesinde kapıları kilitli olmayan ikametlere kapı dilini düşürmek suretiyle girilerek müştekilere ait 7.000 TL değerinde ziynet eşyalarının çalındığı, 2 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli şahıs 01.04.2021 günü İstanbul ilinde yakalanarak gözaltına alınmış,

BASIN DUYURUSU

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:47

           Şüphelilerden E.G.'nin 76 adet, G.B.'nin 36 adet, S.G.'nin ise 12 adet suç kaydı olduğu ve bu suç kayıtlarının çoğunluğunun hırsızlık suçları olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıslar Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlandıktan sonra 02.04.2021 günü Adli Makamlara sevk edilmişlerdir.

 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde suçun önlenmesi, uyuşturucu ile mücadele ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

                                                               KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

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