BASIN DUYURUSU

Şüphelilerden E.G.'nin 76 adet, G.B.'nin 36 adet, S.G.'nin ise 12 adet suç kaydı olduğu ve bu suç kayıtlarının çoğunluğunun hırsızlık suçları olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıslar Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlandıktan sonra 02.04.2021 günü Adli Makamlara sevk edilmişlerdir.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde suçun önlenmesi, uyuşturucu ile mücadele ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ