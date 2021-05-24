BASIN DUYURUSU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 17.05.2021- 23.05.2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 76 olayda, toplam 137 şahsa ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ, bu şahıslardan 15’i TUTUKLANMIŞ, 4’ü ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALMIŞ ve 105 ŞAHIS SERBEST kalmıştır. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 84 gr ESRAR, 1.394 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 51.420 gr METAMFETAMİN, 4 ad ECSTASY, 98 ad SENTETİK ECZA, 212 gr SKUNK, 1 ad HİNT KENEVİRİ, 6 gr EROİN ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda; 1.395 TL Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para, 3 ad TABANCA, 5 ad FİŞEK, 5 ad HASSAS TERAZİ ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 17.05.2021 – 23.05. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 1 olayda, 2 şahıs hakkında ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ olup, şahıslar hakkında ise SERBEST YARGILANMA kararı verilmiştir. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

1 gr METAMFETAMİN,

1 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ) ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu ile olan mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

