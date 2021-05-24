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BASIN DUYURUSU

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

BASIN DUYURUSU

24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:30

 

   

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 17.05.2021- 23.05.2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 76 olayda, toplam 137 şahsa ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ, bu şahıslardan 15’i TUTUKLANMIŞ, 4’ü ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALMIŞ ve 105 ŞAHIS SERBEST kalmıştır.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

                84 gr ESRAR,

               1.394 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 

               51.420 gr METAMFETAMİN,

               4 ad ECSTASY,

               98 ad SENTETİK ECZA,

               212 gr SKUNK,

               1 ad HİNT KENEVİRİ,

               6 gr EROİN ele geçirilmiştir. 

Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;

              1.395 TL Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para,

              3 ad TABANCA,

              5 ad FİŞEK,

              5 ad HASSAS TERAZİ ele geçirilmiştir.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 17.05.2021 – 23.05. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 1 olayda, 2 şahıs hakkında ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ olup,  şahıslar hakkında ise SERBEST YARGILANMA kararı verilmiştir. 

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;
                  1 gr METAMFETAMİN,
                  1 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ) ele geçirilmiştir. 

Uyuşturucu ile olan mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir.

           Kamuoyuna saygıyla duyurulur.        

                                                                                                               

                                       KOCAELİ VALİLİĞİ


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