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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 17.05.2021- 23.05.2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 76 olayda, toplam 137 şahsa ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ, bu şahıslardan 15’i TUTUKLANMIŞ, 4’ü ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALMIŞ ve 105 ŞAHIS SERBEST kalmıştır.
Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;
84 gr ESRAR,
1.394 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ),
51.420 gr METAMFETAMİN,
4 ad ECSTASY,
98 ad SENTETİK ECZA,
212 gr SKUNK,
1 ad HİNT KENEVİRİ,
6 gr EROİN ele geçirilmiştir.
Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;
1.395 TL Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para,
3 ad TABANCA,
5 ad FİŞEK,
5 ad HASSAS TERAZİ ele geçirilmiştir.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 17.05.2021 – 23.05. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 1 olayda, 2 şahıs hakkında ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞ olup, şahıslar hakkında ise SERBEST YARGILANMA kararı verilmiştir.
Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;
BASIN DUYURUSU
Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;