Başkan Akarca, Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Stoyanov’u kabul etti

Yargıtay Başkanı Akarca, Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Stoyanov ve Başsavcı Vekili Sarafov ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 9-10 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov ve Başsavcıvekili Borislav Sarafov ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Yargı alanında uluslararası karşılıklı yardımlaşma konularının ele alındığı ve hukuk alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.





İHA