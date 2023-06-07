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Belediye Otobüsü İle Suv Araç Kazaya Karıştı: Şoförler Birbirine Girdi

Kocaeli'de belediyeye ait otobüs seyir halindeyken SUV araca arkadan çarptı. Çarpanın şiddetiyle SUV araç hurdaya çıkarken iki şoför arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada otobüs şoförü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Belediye Otobüsü İle Suv Araç Kazaya Karıştı: Şoförler Birbirine Girdi

07 Haziran 2023 Çarşamba 12:22

 
  Kaza, Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D. yönetimindeki belediyeye ait 41 BR 395 plakalı otobüsü, 34 GS 5759 plakalı SUV araca arkadan çarptı.  Çarpmanın şiddetiyle SUV araç tahta bariyerlere girdi. Olay üzerine iki araç sürücüsü kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri darp neticesinde yaralanan otobüs şoförünü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. 
  SUV araç hurdaya çıkarken polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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