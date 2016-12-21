Berberi silahla vurdular!

:olay bu akşam saat:18:00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 1203 sokak üzerinde bulunan kuaförde meydana geldi.Henüz ismi belirlenemeyen bir kişi işletme sahibi olan M.B adındaki şahısla tartışmaya başladı.Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken M.B silahla vurularak yaralandı.Berbere kurşun yağdıran zanlı olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yaralı vatandaş olay yerine gelen ambulansla tedavisi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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