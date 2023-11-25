Beton mikseri ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Olay, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. kontrolündeki olan 34 EAP 161 plakalı beton mikseri ile İ.S. idaresindeki 41 AJV 238 Toyota marka otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan İ.S.'yi ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.









İHA