banner945
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bıçaklanan 3 kişi yaralı halde otomobile binip kaçtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında kafeteryada çıkan ve dışarıya taşan kavgada 3 kişi bıçaklandı. Yaralı halde otomobille kaçarken bekçiler tarafından fark edilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bıçaklanan 3 kişi yaralı halde otomobile binip kaçtı

09 Ekim 2023 Pazartesi 08:09

Olay, Gebze ilçesi kent meydanındaki bir kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu M.A., H.A. ve M.A ile yabancı uyruklu başka bir grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Dışarıdan gelen şüphelilerin dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Kafeterya dışına taşan kavgada M.A., H.A. ve M.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralanan M.A., H.A. ve M.A, can havliyle Hyundai marka 41 MA 5207 plakalı otomobile binerek kaçtı. Yaklaşık 700 metre uzaklıktaki Hacı Halil Mahallesi 1218. Sokak’ta şüphe üzerine, bekçiler tarafından otomobil durduruldu. Yapılan incelmelerde şahısların yaralı olduğu görülürken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı hastaneye götürüldü.

Polis, otomobilde incelemelerde bulunurken olayla ilgili inceleme başlattı.









İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 23 yaşındaki genç göğsünden bıçaklandı Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 23 yaşındaki...
Ters şeritten caddeye girdi, kazaya sebep oldu Ters şeritten caddeye girdi, kazaya sebep oldu
Virajı alamayan servis minibüsü devrildi: 1 yaralı Virajı alamayan servis minibüsü devrildi: 1 yaralı
Sağlık ocağında terör estiren saldırgan tutuklandı Sağlık ocağında terör estiren saldırgan tutuklandı
Tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1'i çocuk 5 yaralı Tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi:...
Şüphe üzerine durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı Şüphe üzerine durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 23 yaşındaki...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 23 yaşındaki genç göğsünden bıçaklandı.

Haberi Oku