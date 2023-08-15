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Bir haftalık uyuşturucu operasyonunda 121 gözaltı

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlarda 121 şüpheli gözaltına alındı.

Bir haftalık uyuşturucu operasyonunda 121 gözaltı

15 Ağustos 2023 Salı 16:06

 İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir haftada yaptığı 91 uygulama ve operasyonda 121 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslardan 88'i serbest bırakıldı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9'u tutuklandı, 3 şahsın ise adli adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde ise 6 kilo 270 gram afyon sakızı, 2 kilo 685 gram esrar, 839 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 144 gram metamfetamin, 84 gram skunk, 4 gram eroin, 14 extacy, 116 sentetik ecza, captagon, 446 kök kenevir bitkisi, 975 TL ve terazi ele geçirildi. 


İHA
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