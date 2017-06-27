Başiskele’de oturan 4 çocuk babası 50 yaşındaki İsmail Filiz boş arazide ölü bulundu.

İzmit Sanayi Mahallesi Namzet Sokak’ta boş arazide yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada şahsın 50 yaşındaki İsmail Filiz olduğu öğrenildi.

Filiz’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı

Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Serçe Sokak’ta ikamet eden ve bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 50 yaşındaki İsmail Filiz, 4 çocuk babasıydı. Filiz’in cezaevinde olan oğlunu ziyaret ettikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.