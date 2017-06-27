banner212
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Boş arazide ölü bulundu

Boş arazide ölü bulundu

Boş arazide ölü bulundu

27 Haziran 2017 Salı 13:53

 
Başiskele’de oturan 4 çocuk babası 50 yaşındaki İsmail Filiz boş arazide ölü bulundu.

İzmit Sanayi Mahallesi Namzet Sokak’ta boş arazide yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada şahsın 50 yaşındaki İsmail Filiz olduğu öğrenildi.

Filiz’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı

Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Serçe Sokak’ta ikamet eden ve bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 50 yaşındaki İsmail Filiz, 4 çocuk babasıydı. Filiz’in cezaevinde olan oğlunu ziyaret ettikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Boş Arazide ölü Bulundu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bayram tatilinin acı bilançosu Bayram tatilinin acı bilançosu
Ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
ÖSYM tercih kılavuzunu yayımladı ÖSYM tercih kılavuzunu yayımladı
Gebze'de Silahlı Saldırı Gebze'de Silahlı Saldırı
Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Otomobil TIR'a çarptı Otomobil TIR'a çarptı
Yukarı Çık

banner149

Bayram tatilinin acı bilançosu
Bayram tatilinin acı bilançosu

Haberi Oku