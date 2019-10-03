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BÜYÜK UYUŞTURUCU BASKINI

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı

BÜYÜK UYUŞTURUCU BASKINI

03 Ekim 2019 Perşembe 13:18

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 kişi uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 5 kişi de uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde, 86 gram esrar, 42 gram metamfetamin ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si, savcılık sorgusunun ardından salıverildi, 4 zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



AA
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