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Büyükşehir’den Okul Kantinlerine Sıkı Denetim

Büyükşehir Zabıtası, Kocaeli genelindeki okullarda kantin denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor.

Büyükşehir'den Okul Kantinlerine Sıkı Denetim

22 Eylül 2023 Cuma 16:06

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda kantin denetimlerini başlattı. Büyükşehir Zabıta ekipleri kantin denetimlerini yıl boyunca devam ettirecek.

BÜYÜKŞEHİR ZABITASI DENETİMDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olumsuz durumların yaşanmaması ve öğrenci sağlığının korunması amacıyla okul kantinlerinde denetimler yapıyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerle İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri Kocaeli genelindeki okul kantinlerinde denetlemelerde bulundu.

GIDA ÜRÜNLERİ DİKKATLE İNCELENİYOR

İl genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan Büyükşehir Zabıta ekipleri, okul kantinlerindeki gıda ürünlerini dikkatli bir şekilde inceliyor. Gıda türündeki içecek, yiyecek ve hazır olarak öğrencilere sunulan malzemelerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Ekipler özellikle kantinlerin temiz tutulması konusunda ilgili çalışanları uyarıyor.

DENETİMLER TÜM İLÇELERDE YAPILIYOR

Okulların açılmasından sonra satışlarına başlayan kantinler, okul içerisinde öğrencilerin uğrak yeri oluyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe zabıta ekipleri de tüm ilçelerdeki okul kantinlerini sık sık denetliyor. Denetimler tüm ilçelerde eğitim ve öğretim dönemi boyunca devam edecek.

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