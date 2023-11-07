Caddede ortalık karıştı: 3 yaralı

Olay, Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. (32) husumetlisi olduğu şahsın yakınlarının olduğu iş yerine geldi. Şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.G., S.K. ile bir kadın bıçaklanarak ve darp edilerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 3 kişi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Olay sonra yaralanan kişilerin yakınları ile olaya karışan şahısların yakınları arasında gerginlik çıktı. Taraflar arasında çıkan gerginlik polisin müdahalesiyle sonlandı. Husumetin, daha önce iki grup arasında yaşanan ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay sebebiyle çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









İHA