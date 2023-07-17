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ASAYİŞ:
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Çakmak istediği kişiyi silahla vurarak yaraladı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir şüpheli, çakmak istediği kişiyi silahla ateş ederek yaraladı.

Çakmak istediği kişiyi silahla vurarak yaraladı

17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:57

Olay, 16 Temmuz gece saatlerinde Diliskelesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, A.K. ve babasının yanına gelerek çakmak istedi. A.K. çakmağı verdiği esnada, şüpheli bilinmeyen bir sebeple silahını çıkartarak, A.K.'ye 4 el ateş etti. A.K. kanlar içinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansa alınarak Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.KOCAELİ (İHA)


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