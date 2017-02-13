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Çaldığı Parayı Geri Getirdi

Paranın bir miktarını alıp, bir miktarını ise bir gün sonra iade etti.

Çaldığı Parayı Geri Getirdi

13 Şubat 2017 Pazartesi 19:08

Darıcada ikamet eden ismini vermek istemeyen Y.A. okurumuzun ilettiği bilgiler doğrultusunda. Evinde düzenlediği merasim sonrasında çekmecesine bıraktığı 2000 tl paranın 1300 tlsinin olmadığını fark etti. Yaşanan olay doğrultusunda ertesi sabah yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarından sonra çalınan 1300 tlnin 900 tlsini evin kapısının önünde zarfa koyulmuş halde bulduğunu yaşanan bu treji komedi olayı dile getirdi. 
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