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Çaldıkları motosikleti satınca yakayı ele verdiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çaldığı motosikleti satan 2 şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Çaldıkları motosikleti satınca yakayı ele verdiler

05 Eylül 2023 Salı 17:27

Edinilen bilgiye göre, 31 Ağustos'ta İzmit'te motosiklet ve plaka çalındı. Durumu fark eden motosiklet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan şikayet sonrasında harekete geçen polis ekipleri, 3 Eylül'de çalıntı motosikletin satın alındığını belirledi. Dün İzmit'te yapılan operasyon neticesinde E.U.Ş, M.E., Y.Ş. ve E.G. isimli 4 şüpheli yakalandı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan E.U.Ş. ve M.E. motosiklet ve plaka hırsızlığından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.Ş. ve E.G. ise serbest bırakıldı.



İHA
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