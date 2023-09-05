Çaldıkları motosikleti satınca yakayı ele verdiler

Edinilen bilgiye göre, 31 Ağustos'ta İzmit'te motosiklet ve plaka çalındı. Durumu fark eden motosiklet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan şikayet sonrasında harekete geçen polis ekipleri, 3 Eylül'de çalıntı motosikletin satın alındığını belirledi. Dün İzmit'te yapılan operasyon neticesinde E.U.Ş, M.E., Y.Ş. ve E.G. isimli 4 şüpheli yakalandı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan E.U.Ş. ve M.E. motosiklet ve plaka hırsızlığından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.Ş. ve E.G. ise serbest bırakıldı.

İHA