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Çalınan cevizler sahibine teslim edildi

Bahçeden ceviz çaldığı iddia edilen şahıslar tespit edilerek gözaltına alını.

Çalınan cevizler sahibine teslim edildi

16 Eylül 2020 Çarşamba 10:38

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı yaptığı çalışmalar neticesinde; İzmit Kulfallı Mahallesi'nde T.N. isimli şahsın ceviz bahçesinde bulunan cevizlerin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce toplanarak çalındığını beyan etmesi üzerine, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma ve kamera incelemeleri sonrasında şüphelilerinin F.B. ve H.P. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olay mahallinden çalınan yaklaşık 50 kg ceviz ele geçirilerek sahibine teslim edildi. F.B. ve H.P. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.
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