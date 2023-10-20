ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 5 katlı binanın çatısında yapılan tadilat yangına sebep olurken, mahalleli sokağa döküldü.

Çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü

20 Ekim 2023 Cuma 10:45

Yangın, saat 18.00 sıralarında Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 248/1 sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı onarımı yapıldığı esnada kullanılan pürmüzden dolayı yangın çıktı. İşçiler yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine yetişirken, mahalleli sokağa döküldü. Alevlerin ve dumanların gökyüzüne yükseldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken şans eseri yaralanan olmadı.

Çatıda maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.







İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Elektrik arıza ekibi kaza yaptı: 2 yaralı Elektrik arıza ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
Delil yetersizliği beraat ettirdi Delil yetersizliği beraat ettirdi
Taciz iftirası iddiasıyla eski kiracısını öldürmüştü, 25 yıl ceza aldı Taciz iftirası iddiasıyla eski kiracısını öldürmüştü,...
TEM'de otomobil bariyerlere çarptı TEM'de otomobil bariyerlere çarptı
Dehşete düşüren takı kavgası sanıkları hakim karşısına çıktı Dehşete düşüren takı kavgası sanıkları hakim...
Eşini 12 yerinden bıçaklamıştı: "Vücuduna ölümcül darbe gelmemesi için çabaladım" Eşini 12 yerinden bıçaklamıştı: "Vücuduna...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Elektrik arıza ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektrik arıza ekibinin içinde bulunduğu kamyonet toprak sete çarpıp devrildi....

Haberi Oku