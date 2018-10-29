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Çayırova'da silahlı kavga: 1 yaralı

Çayırova'da "yol vermeme" nedeniyle çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Çayırova'da silahlı kavga: 1 yaralı

29 Ekim 2018 Pazartesi 13:28

Alınan bilgiye göre, Menderes Caddesi ile 114 Sokak'ın kesiştiği yerde iki otomobilin sürücüleri arasında yol vermeme  yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda pompalı tüfekle yaralan Şahin T, çevredekilerin haber vermesi üzerine Çayırova ilçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı Şahin T, burada yapılan müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, bir iş yerinin camına isabet eden pompalı tüfek saçması hasara neden oldu.

Polis, kavganın ardından kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



AA
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