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Çelik kasa hırsızlarına eş zamanlı operasyon şoku

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 ay önce bir iş yerinden 80 bin TL nakit para ile 600 bin TL değerinde içi çek ve senet dolu çelik kasayı çalan 4 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Olaya karışan bir şüphelinin 2017 yılından bu yana 14 ayrı suçtan arandığı ve 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Çelik kasa hırsızlarına eş zamanlı operasyon şoku

18 Temmuz 2023 Salı 18:03

Edinilen bilgiye göre, 4 şüpheli Gebze'de bir iş yerinin kapısını kırıp çelik kasayı çalarak, kayıplara karıştı. Şahısların 80 bin TL nakit para ile 600 bin TL değerinde çek ve senet çaldığı tespit edildi. Şikayet üzerine hareket geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin V.T., İ.A., M.G. ve H.A. olduğunu tespit etti. Şüpheliler İstanbul, Bursa ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 4 şüpheli, alınan ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.T., İ.A. ve M.G. tutuklanırken, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan şahıslardan V.T.'nin 2017 yılından beri 14 ayrı suçtan arandığı ve 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.



İHA
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