Cesedi çöpte bulunan ağabeylerini 19 yıl önce öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 kardeş serbest bırakıldı

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar R.Ç. ve E.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık A.D'nin dinlenmesinden sonra söz verilen sanıklardan E.Ç, ağabeyine zarar vermediğini savundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık R.Ç'nin akıl sağlığının tespitiyle ilgili raporun beklenmesine ve sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Alikahya Karadenizliler Mahallesi Solaklar Sapağı mevkisinde İzmit Belediyesine ait çöp döküm sahasında 21 Nisan 2020'de hurdacılar, çuval içinde şüpheli bir paket görüp durumu polise bildirmişti. Polisin açtığı pakette, battaniye içinde çürümüş E.Ç'ye (49) ait ceset bulunmuş, kardeşleri R.Ç. ile E.Ç. tutuklanmıştı.

Sakarya'daki evlerinde 2002'de çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.Ç'nin kardeşleri tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü, kardeşlerin battaniyeye sardıkları cesedi, daha önce ikamet ettikleri Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki evlerine getirip bıraktıkları iddia edilmişti.

Aradan geçen zamanda metruk hale gelen evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan temizlik çalışmasında çürümüş ceset fark edilmeyerek battaniyenin çöpe atıldığı, temizlik görevlilerinin de bunu alarak çöp döküm sahasına götürdükleri öğrenilmişti.

