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Cesedi çöpte bulunan ağabeylerini 19 yıl önce öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 kardeş serbest bırakıldı

Sakarya'da, 19 yıl önce ağabeylerini öldürüp cesedini battaniyeye sararak Kocaeli'de daha önce ikamet ettikleri eve bıraktıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Cesedi çöpte bulunan ağabeylerini 19 yıl önce öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 kardeş serbest bırakıldı

23 Kasım 2021 Salı 14:05

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar R.Ç. ve E.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık A.D'nin dinlenmesinden sonra söz verilen sanıklardan E.Ç, ağabeyine zarar vermediğini savundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık R.Ç'nin akıl sağlığının tespitiyle ilgili raporun beklenmesine ve sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Alikahya Karadenizliler Mahallesi Solaklar Sapağı mevkisinde İzmit Belediyesine ait çöp döküm sahasında 21 Nisan 2020'de hurdacılar, çuval içinde şüpheli bir paket görüp durumu polise bildirmişti. Polisin açtığı pakette, battaniye içinde çürümüş E.Ç'ye (49) ait ceset bulunmuş, kardeşleri R.Ç. ile E.Ç. tutuklanmıştı.

Sakarya'daki evlerinde 2002'de çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.Ç'nin kardeşleri tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü, kardeşlerin battaniyeye sardıkları cesedi, daha önce ikamet ettikleri Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki evlerine getirip bıraktıkları iddia edilmişti.

Aradan geçen zamanda metruk hale gelen evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan temizlik çalışmasında çürümüş ceset fark edilmeyerek battaniyenin çöpe atıldığı, temizlik görevlilerinin de bunu alarak çöp döküm sahasına götürdükleri öğrenilmişti.



AA
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