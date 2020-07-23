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ASAYİŞ:
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"Change otomobil" operasyonu

Kocaeli'de düzenlenen "change otomobil" operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

23 Temmuz 2020 Perşembe 19:01

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil hırsızlığı ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, araçların çalındıktan sonra Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde "change" yöntemiyle motor ve şasi numaraları değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonla şüpheliler A.G. ve E.B'yi yakaladı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



AA
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