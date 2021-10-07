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Cinayet davası sanığı genç ile kız arkadaşının yargılanması sürüyor

İzmit ilçesinde bir kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan genç ile önceki duruşma tahliye edilen kız arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Cinayet davası sanığı genç ile kız arkadaşının yargılanması sürüyor

07 Ekim 2021 Perşembe 16:30

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Bahadır A. (25) ve kız arkadaşı Sultan A. (23) ile avukatlar katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanık Ş.M, sanık Bahadır A'nın, maktul olan ağabeyi Aydın Memiş'i kıskançlık dolayısıyla bıçakladığını düşünmediğini söyledi. Tanık, kavganın nedeninin Bahadır A. ile ağabeyi arasında geçen motor meselesi olduğunu iddia etti.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Bahadır A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, Sultan A'nın ise Memiş'i kasten öldürme suçuna iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatini istedi.

Söz verilen Bahadır A, tek suçunun o gün alkol almak olduğunu belirtti. Maktulün, nişanlısı Sultan A'yı taciz ettiğini ileri süren Bahadır A, "Buna tepki gösterince sinirlenerek bıçakla üzerime geldi. Bu sırada bıçağı elinden almak için üzerine atladım, yere düştü ve bıçak kendisine saplandı. Kendisini kurtarmak için tampon yaptık ancak bunda başarılı olamadık." diye konuştu.

Bahardır A'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksik hususların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ortaburun Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aydın Memiş'in 17 Aralık 2020'de evinde kesici aletle öldürülmesine ilişkin Bahadır A. ile kız arkadaşı Sultan A. tutuklanmış, önceki duruşmada Sultan A. adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmişti.



AA
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