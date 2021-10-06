Cinayet sanığı müebbet hapisle cezalandırıldı

Başiskele ilçesinde bir kişinin evinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanıktan biri müebbet hapisle cezalandırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erhan D, tutuksuz sanık Hasan Ö, maktul İhsan Kaan Şensoy'un babası İsmet Şensoy ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen İsmet Şensoy, şikayetçi olduğunu belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasının okumasının ardından, sanık Erhan D. pişman olduğunu ifade ederek, hakkında lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi.

Erhan D, mahkeme heyetinin huzurunda kendisi yerine maktulün de olabileceğini savunarak, "Kendimi korudum, öldürme niyetim ve kastım yoktu. Karşınızda olduğum için pişmanım." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Hasan Ö. ise mütalaa doğrultusunda karar verilerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Erhan D'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, tutuksuz sanık Hasan Ö'nün ise beraatine karar verdi.

- Olay

Başiskele ilçesinde 1 Eylül 2020'de evinde uğradığı silahlı saldırıda, kasığı ve böbreklerine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Şensoy, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Erhan D. ile evin önünde aracıyla bekleyip olay yerinden kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hasan Ö'yü gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hayatını kaybeden Şensoy'un, avukat olan eski eşiyle aralarındaki mahkeme nedeniyle bir süre önce tutuklandığı, uzaklaştırmayı ihlal suçundan bir süre cezaevinde kaldıktan sonra kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme cezası aldığı belirtilmişti.