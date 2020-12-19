banner562
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin evinde kesici aletle öldürülmüş bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

19 Aralık 2020 Cumartesi 13:37

Ortaburun Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aydın Memiş'in (55) kesici aletle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınanlardan biri jandarmadaki ifadesinin ardından salıverilirken, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen B.A. (24) ve kız arkadaşı S.A. (22) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Memiş'ten haber alamayan yakınları evine gitmiş ve yalnız yaşayan Memiş'i kanlar içerisinde hareketsiz  bulmuştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kesici aletle yaralanan Memiş'in hayatını kaybettiğini tespit etmiş, evdeki sobanın içerisinde olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak bulunmuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler 3 kişiyi gözaltına almıştı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Kocaeli'de mavi tık dolandırılığına baskın Kocaeli'de mavi tık dolandırılığına baskın
Kocaeli'de 5 gasp şüphelisi yakalandı Kocaeli'de 5 gasp şüphelisi yakalandı
Kocaeli'de Roma dönemine ait sütun parçaları ele geçirildi Kocaeli'de Roma dönemine ait sütun parçaları ele...
Gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi Gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi
Kaçak midye avcıları denizdeki kovalamaca sonucu yakalandı Kaçak midye avcıları denizdeki kovalamaca sonucu...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı...

Haberi Oku