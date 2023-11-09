Cinayetle yargılanan abi kardeşin tutukluğunun devamına karar verildi

Olay, 20 Mayıs 2022 yılında Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429 Sokak'ta meydana geldi. Otomobilli ile seyir halinde olan Özkan Y. ile motosikletli Ömer A. arasında yol verme sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında iki şahıs kavga ederken, olayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Özkan Y. olay yerinden ayrılarak durumu abisi Özcan Y.'ye anlattı. Özcan Y., Ömer A.'ya telefonla ulaşarak konuşmak için adresini istedi. Adresi öğrenen Özcan Y., kardeşi Özkan Y. ve arkadaşı İ.S. ile Ömer A.'nın mahallesine gitti. Mahallede Ömer A., abisi Osman A. ve şahıslar arasında konuşma geçti. Hararetlenen konuşma önce tartışmaya sonra silahlı kavgaya dönüştü.





Olayda Osman A. (36), eşi H.A. (32) ve kardeşi Ömer A. (30) silahla vurularak yaralandı. Diğer gruptan olan İ.S. ise bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman A. hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan Özkan Y. ile abisi Özcan Y. tutuklandı, diğerler şüpheliler ise serbest bırakıldı.





Tahliyelerini istediler

Osman A.'nın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Özkan Y., abisi Özcan Y., tutuksuz sanık Gökhan Y., ölen Osman A.'nın kardeşi müşteki sanık Ömer A. ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.







İHA