Cinayetten 45 dakika önce

Kocaeli'de Deva Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Savaş Taş'ın tekstil atölyesinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan şüphelinin mesaj kayıtları ortaya çıktı. Şüphelinin, olaydan 1 ay önce abisine, "Abi uzatmadan söylüyorum, Savaş'ı vurmaya gidiyorum. Çoluğum çocuğum sana emanet" şeklinde mesaj attığı, abisinin ise şahsı sakinleştirmeye çalıştığı tespit edildi. Bu kez şüphelinin, cinayetten yaklaşık 45 dakika önce başka birine attığı mesajda Savaş Taş'a küfür ederek, "Pes etmek yok, dik duracağız" dediği ortaya çıktı.

Güney Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesinde 21 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda, F.C. (29), ağabeyi R.C. (30) ile birlikte, aralarında husumet bulunan Savaş Taş'ın iş yerine gelmiş, taraflar arasında çıkan tartışmada Savaş Taş silahla vurularak ağır yaralanmıştı. DEVA Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen makine mühendisi Savaş Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. F.C. ve ağabeyi R.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, F.C. tutuklanırken, ağabeyi R.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savaş Taş'ın yapılan otopsisinde her iki bacağından, sol kol ve sırtından vurulduğu, karnına ise öldürücü nitelikte 2 kurşun isabet ettiği tespit edildi.

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Cinayete ilişkin ifadeler ve telefon mesajlaşmaları ortaya çıktı. Savaş Taş'ın eşi P.T.'nin ifadesinde, "Yaklaşık iki yıl önce R.C., iş yerimizi arayarak, iş görüşmesi yaptı ve eldiven üretmek istediğini söyledi. İş yerimize geldi, eşimle görüştü. R.C. ilk gelişinde yalnızdı, sonrasında ise kardeşi F.C. ile çok kez iş yerimize geldiler. Eldiven üretimi yapmak için eşimle anlaştılar. Benim eşim Savaş, bu iş yerine ortak değildi, sadece iş yerlerindeki makinelerin kurulumlarını yaptı çünkü bu makineleri eşim kendisi üretmişti. Makineleri kurduktan sonra inşaat eldiveni üretimi yapacak halde teslim etti. Hatta üretimin nasıl yapılacağını da R.C.'ye gösterdi" dedi.

Şahıslar ile ailecek görüştüklerini söyleyen P.T., "Kendileriyle çok samimiydik. Birbirimize ailece misafirliğe giderdik. Hatta anne ve babaları da bize gelir giderlerdi. Aramız gayet iyiydi, anlaşmazlık yoktu" diye konuştu.

"Bu makinelerin sıfır olmadığını, kullanılmış ikinci el olduklarını tespit ettik"

F.C.'nin abisi R.C. de ifadesinde, eldiven üretimi yapmak amacıyla fabrika kurmak için Savaş Taş ile iletişime geçtiklerini söyleyerek, "Makineler kuruldu ve iş yapmaya başladık. Bu makinelerin sıfır olmadığını, kullanılmış ikinci el olduklarını tespit ettik. Bunun üzerine Savaş Taş'ı aradım ve kendisine söyledim. Sıfır olduğunu söyleyerek bizi yalanladı. Marka ile iletişime geçtim. Firma bana, makine modellerinin 2019 olduğunu ve artık üretimini yapmadıklarını söyledi. Ben yeniden Savaş'ı aradım, bize neden yalan söylediğini öğrenmek istedim ama Savaş beni savuşturdu. Bende bu makineleri geri almasını istedim, geri almadı. Bu kez bize, 'Ben size fırın kuracağım' dedi ancak fırın içinde Savaş bizi iki ay kadar oyaladı. Memlekette tanınan bir aile olduğumuz için fabrikayı kurmamız geciktiğinden toplum içinde rencide olmaya başladık. Başka bir ilde yaşadığım için Savaş ile telefonla iletişim kurmaya çalıştım. Fırın kurulumu da geciktiği için zaman zaman tartışmalar yaşadık" şeklinde konuştu.

"Bu silahın nereden ve ne şekilde çıktığını bilmiyorum"

Olay günü Savaş Taş ile konuşmak için iş yerine gittiklerini söyleyen R.C., "Savaş'ın iş yerinde olduğunu gördük, selam verip içeri geçtik. Ben artık makinelerin bizi yorduğunu, çözüm bulunması gerektiğini söyledim. 'Biz senin yüzünden perişan olduk' dedim ancak Savaş umursamaz bir tavırla bizi dinliyordu. Gülerek, 'Sizinle uğraşamam' dedi. Sesimi yükseltmem üzerine o da sesini yükseltti. Bu sırada kardeşim F. ile aralarında sözlü tartışma çıktı. Arbede oldu. İkisini aralamaya çalıştığım sırada Savaş bana yumruk attı. Eşi geldi, 'Ayıp oluyor' dedi. Bende ona, 'Sen Savaş abiyi tut, kardeşimi alıp gideceğim' dedi. Yine arbede oldu. Tam gitmeye hazırlanırken silah sesi duydum. Bu silahın nereden ve ne şekilde çıktığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben onun yaralandığını anlamadım"

Katil zanlısı F.C. ise, "Olay günü makineleri geri alması Savaş Taş'ın yanına gittik. Savaş'ın bize sattığı ayıplı mallar yüzünden ticari sıkıntı yaşadığımızı söylemek istedik. Abim ile gittim, Savaş bizi odasına buyur etti. 'Ben üretim yapamıyorum, makineleri geri al' dedim. Bunun üzerine Savaş sinirlendi, 'Defolun gidin, sizinle uğraşamam. Siz kimsiniz buraya geldiniz' dedi. Makineleri geri almak zorunda olduğunu söyledim, bu konuşmaların ardından 'Abi biz gidiyoruz, sende bu makinelerini topla götür' dedim. Bunun üzerine Savaş benim sol omuzuma vurdu, küfür etti. O bana küfür edince bende ona yumruk attım. O da bana yumruk atmaya çalıştı. Abim araya girerek bizi ayırmaya çalıştı. İş yerinde yaklaşık 10 çalışan vardı, onlarda araya girdi. Abim de beni götürmeye çalıştı. Abim aracın şoför koltuğunda, ben ise yanındayım. Savaş benim bulunduğum tarafa yaklaşarak, 'Seni mahvedeceğim, öldüreceğim' gibi şeyler söyledi, küfürler etti. Bu küfürleri duyunca bende tabancamı alarak indim. Savaş bana saldırmak için hamle yaptı, bende korkutmak amacıyla hedef gözetmeksizin iş yerinin camlarına doğru ateş etmek istedim. Savaş da iş yerine doğru koşmaya başladı. Bende kapıya doğru yöneldim. Yine bana küfür ediyordu, bende Savaş'ın bulunduğu duvara doğru korkutmak amacıyla iki el ateş ettim. Ben ateş ettikten sonra Savaş kendini yere attı ama ben onun yaralandığını anlamadım" dedi.

"Savaş'ı vurmaya gidiyorum"

Şüphelilerin telefon kayıtlarında yapılan incelemelerde ise bazı mesajlar ortaya çıktı. Olaydan yaklaşık 1 ay önce katil zanlısı F.C.'nin abisi R.C.'ye, "Abi uzatmadan söylüyorum, Savaş'ı vurmaya gidiyorum. Çoluğum çocuğum sana emanet" şeklinde mesaj attığı, R.C.'nin ise mesaja, "Yok oğlum saçmalama" şeklinde cevap verdiği tespit edildi. Bu konuşmadan 25 gün sonra ise F.C.'nin yine ağabeyine attığı mesajda, "Savaş'ı arama, anlamasın" dediği ortaya çıktı.

"Pes etmek yok, dik duracağız"

Savaş Taş'ın öldürülmesinden yaklaşık 45 dakika önce A.C. isimli şahısla mesajlaşan F.C.'nin Savaş Taş'a küfür ederek, "Pes etmek yok, dik duracağız" dediği, A.C.'nin ise buna "Hepsi olacak" şeklinde karşılık verdiği tespit edildi.

Öte yandan, olaydan bir süre önce F.C.'nin görüşmek için sürekli Savaş Taş'ı aradığı ve ulaşamadığı, Savaş Taş'ın ise F.C.'ye "Müsait değilim, sonra görüşelim" şeklinde mesajlar attığı ancak çağrılara hiçbir zaman dönmediği öğrenildi.







İHA