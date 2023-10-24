Çocukların kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 210 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu öğrenilen 2 grup arasında henüz bilinmeyen neden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 16 yaşındaki Rıdvan Saygın, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayı ayırmaya çalışan arkadaşı da bacağından bıçaklandı. Olaya karışan grup olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Rıdvan Saygın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.









İHA