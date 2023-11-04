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Çöp kamyonundan indirip bacaklarından vurdu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çöp kamyonu sürücüsü, bir şüpheli tarafından araçtan aşağıya indirilerek iki bacağından silahla vuruldu.

Çöp kamyonundan indirip bacaklarından vurdu

04 Kasım 2023 Cumartesi 12:02

Olay, Şehit Ekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi Bahçecik Merkez mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 BB 328 plakalı çöp kamyonu sürücüsü S.K., kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından araçtan aşağıya indirilerek silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların, iki bacağına isabet ettiği S.K. kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.K., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri çöp kamyonunda ve caddede incelemelerde bulundu. Çöp kamyonun etrafında 5 adet boş mermi kovanı olduğu görüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.





İHA
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