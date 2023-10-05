banner945
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çöp Kamyonunun Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde seyir halindeki çöp toplama kamyonun çarptığı 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Çöp Kamyonunun Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

05 Ekim 2023 Perşembe 09:52

 Olay, Yeşilyurt Mahallesi Galip Erenoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 41 BB 372 plakalı çöp toplama kamyonu Sevinç Uluğ'a (79) çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Uluğ'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.  Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

                                       


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kartepe'de Kantinler Denetleniyor Kartepe'de Kantinler Denetleniyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kontrolden Çıkan Araç...
( VİDEOLU)22 Yıl Önce İşlenen Cinayetten Yargılanıyorlardı, Zamanaşımıyla Tahliye Edildiler ( VİDEOLU)22 Yıl Önce İşlenen Cinayetten Yargılanıyorlardı,...
Körfez'deki Patlamayla İlgili Gözaltına Alınan 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı Körfez'deki Patlamayla İlgili Gözaltına Alınan...
Babasını Dövdüğü İçin Kuzenini Öldürdüğü İddia Edilen Sanık: Babasını Dövdüğü İçin Kuzenini Öldürdüğü...
Kullanılmayan Binada Yangın Çıktı Kullanılmayan Binada Yangın Çıktı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Kartepe'de Kantinler Denetleniyor
Kartepe'de zabıta ekipleri okul kantini denetimlerine periyodik olarak devam ediyor.

Haberi Oku