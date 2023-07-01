D-100’de 3 araç kaza yaptı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kartepe ilçesi D-100 karayolu İstanbul İstikameti Cengiz Topel Işıklar Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 54 EV 268 plakalı Fiat marka otomobil, R.C. hakimiyetindeki 34 COS 509 Hyundai plakalı otomobil ile R.S. kontrolündeki 54 AID 100 plakalı Dacia marka otomobil kazaya karıştı. Kazada araçlarda sıkışan vatandaşlar oldu. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri vatandaşları sıkıştığı yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik felç oldu

Öte yandan kaza sebebiyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler 1 saat boyunca trafikte beklemek zorunda kaldı. Trafik yer yer durma noktasına geldi. Kazalı araçlar ardından çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı. Polis ekiplerince güvenli geçişlerin sağlandığı yol kontrollü olarak verildi. Kazalı araçların çekilmesiyle trafik normal akışına döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.