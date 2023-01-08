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D-100'de tır devrildi, yol kapandı: 1 yaralı

Kocaeli'nde D-100 Karayolu İstanbul istikametinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, yolun kapanması sebebiyle Ankara istikametine sevk edilen başka bir ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

D-100'de tır devrildi, yol kapandı: 1 yaralı

08 Ocak 2023 Pazar 17:02

  Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 06 BUB 061 plakalı Scania marka tır, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi neticesinde köprü altında devrildi. Tırdan çıkamayan sürücü, diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansa alındı ancak tırın devrilmesi sebebiyle yol tamamen kapandı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan A.S., Ankara istikametine sevk edilen başka bir ambulansa alınarak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırın kapattığı İstanbul istikameti ise uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Trafik akışı, Ankara istikametinden her iki yöne kontrollü olarak sağlandı. 
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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