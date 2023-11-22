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D-100’de tır ile otomobil çarpıştı : 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 karayolu geçişinde aynı yönde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Maddi hasarlı ikinci bir kazanın meydana geldiği bölgede, trafikte yoğunluk oluştu.

D-100'de tır ile otomobil çarpıştı : 2 yaralı

22 Kasım 2023 Çarşamba 10:50

Kaza, Yenidoğan Mahallesi D-100 karayolu geçişi Ankara istikameti Çetin Emeç Üst geçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YA 0606 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Y.K. hakimiyetindeki 41 ALZ 036 dorse plakalı Mercedes marka tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Kazada, 34 YA 0606 plakalı otomobil sürücüsü ile Y.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

 

Aynı noktada ikinci kaza

Öte yandan kaza sebebiyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince trafikte kontrollü geçişlerin sağlandığı esnada, 34 TJ 4134 plakalı Man marka tır ile kör noktasında kalan başka bir otomobil çarpıştı. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada maddi hasar medyana geldi. Kazalı araçların kaldırılmasıyla, trafik normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.







İHA
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