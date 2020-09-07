Dalgaların sürüklediği bir kişi boğuldu

Alınan bilgiye göre, dün Pınarlı Mahallesi Sardala koyu mevkisindeki kayalık alanda piknik yapan Berkay Özboyacı (33) ile iki arkadaşı, kıyıya vuran dalgalarla denize sürüklendi. İki kişi yüzerek kıyıya çıkabilirken Özboyacı gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve KOSKEM ekipleri, Özboyacı'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle dün arama çalışması başlatılamadı. Özbayacı'nın cansız bedenine bugün Bağırganlı sahil bölgesinde ulaşıldı. Cenazesi Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özboyacı'nın, Sakarya'nın Sapanca ilçesinden Kandıra'ya geldiği öğrenildi.