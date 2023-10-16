Darıca trafiğini felç eden kaza

KAZA UYARI TABELASI YERLEŞTİRİLMEDİ BAŞKA KAZALARA DAVETİYE ÇIKARTILDI



Alınan bilgilere göre ilçedeki merkez Mezarlık üstündeki İstasyon Caddesi üzerinde güzergahta tali yol ile ana yol birleşiminde 41 KM857 plakalı otomobil ile 34MUH82 plakalı jip kaza yaptı. Görgü tanıklarının iddiasına göre Darıca merkez cihetine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 41KM857 plakalı otomobil dönüş yapmaya çalışan 34MUH82 plakalı jipin şoför mahallindeki kapısına çarptı. Kazadan sonra caddede bir süreliğine trafik aksadı. Kazadan hemen sonra dikkat çeken ise kazaya karışan iki sürücünün trafik kurallarına göre en az 20 metre gerisine konulması gereken “acil durum”, “trafik kazası” gibi diğer sürücüleri muhtemel ikinci kazaya karşı önlem alınması kapsamında asılması gereken tabelanın konulmaması muhtemel kaza riskini meydana getirdi.



KAZA SONRASI BAZI ARAÇLAR ORTA REFÜJÜ AŞIP TERS YÖNE GİREREK İLERLEMEYE ÇALIŞTI



(ÜMİT ÜLKER)





Bazı araçlar yolu kapatan kazazede araçlar nedeniyle orta refüjü aşarak karşı şeride girerek ilerlemeye çalıştı. Bu sırada siren seslerini açıp ilerlemeye çalışan 112 ambülansı ise sıkışan trafikte hasta almak için uzun süre bekledi.

Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde cumartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonrasında caddede bir süreliğine trafik kargaşası yaşandı. Kazadan sonra aracı kaza yapan bir sürücü trafiği açmak ve diğer sürücüleri uyarmak amaçlı trafik kazası uyarı levhası koymak ve tutanak tutmak yerine olayı görüntülemeye çalışan basın mensubunu engellemeye çalıştı.