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Darıca'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Darıca'da boş arazide başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Darıca'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

05 Temmuz 2022 Salı 12:11

 Darıca Emek Mahallesi Buse Sokak'tan geçenler, sabah saatlerinde boş arazide bir erkek cesedi gördü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, başından tek kurşunla vurulan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, silah bulamadı. İnceleme sonrası 30-35 yaşında olduğu tahmin edilen kişinin cesedi, otopsi adli tıp kurumuna gönderildi. Öldürülen kişinin başka bir yerde vurulup, araçla bölgeye getirildiğini düşünen ekipler, olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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