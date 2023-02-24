Darıca'da çatı yangını

Yangın, Kocaeli’nin Darıca Osmangazi Mahallesi Naci Kunt Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında sobanın fazla yanmasından kaynaklı yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında binanın çatısında hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.







İHA