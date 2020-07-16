banner490
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca'da cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Darıca'da cinayet zanlısı 2 kişi tutuklandı

16 Temmuz 2020 Perşembe 14:10

Bayramoğlu Mahallesi Balcı Sokak'ta bulunan evinin bahçesinde 11 Temmuz'da Hüseyin Erdem Şanlıer'in (81) ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen D.Ç. ve yaşı küçük olan O.C.E'nin savcılık işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bayramoğlu Mahallesi Balcı Sokak'ta bulunan hobi bahçesinde 11 Temmuz'da suyun boşa aktığını fark eden bir vatandaş durumu polise bildirmiş; ekipler, hobi bahçesinde bitki araştırmaları yapan 81 yaşındaki Hüseyin Erdem Şanlıer'in öldüğünü tespit etmişti.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu geçen salı günü İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler D.Ç. ve yaşı küçük olan O.C.E'yi gözaltına almıştı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yasadışı bahise operasyon düzenlendi Yasadışı bahise operasyon düzenlendi
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kurbanlık hayvan taşıyan araçlar çarpıştı Kurbanlık hayvan taşıyan araçlar çarpıştı
Kocaeli merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 53 gözaltı Kocaeli merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu:...
Kocaeli'de aranan kişilere yönelik operasyonda 35 kişi yakalandı Kocaeli'de aranan kişilere yönelik operasyonda 35...
Kocaeli merkezli 4 ilde sahte ehliyetle dolandırıcılık operasyonu Kocaeli merkezli 4 ilde sahte ehliyetle dolandırıcılık...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Yasadışı bahise operasyon düzenlendi
Kocaeli merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülenlere yönelik operasyonda yakalanan 53...

Haberi Oku