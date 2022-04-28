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Darıca'da Genç Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti!

Darıca'da kayalıklardan düşen 21 yaşındaki Barış Toptaş hayatını kaybetti

Darıca'da Genç Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti!

28 Nisan 2022 Perşembe 13:28

 Olay, gece saatlerinde Darıca Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesinde bulunan metruk villaların olduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesi'nde öğrenci olan, AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Yöneticisi Barış Toptaş (21) isimli bir genç, arkadaşlarının yer aldığı sosyal medya grubundan ‘Herkes hakkını helal etsin. Kayalıkların olduğu burundayım’ diye mesaj attı. Mesajı gören arkadaşları, Toptaş’ın durumuna endişelenerek onu defalarca aradı. Toptaş’ın cep telefonuna gelen çağrılara cevap vermemesi üzerine arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese gelerek araştırma yaparak 10 metre falezden aşağıya inen ekipler, sahilde Toptaş’ın hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Ekiplerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından genç üniversite öğrencisinin düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Barış Toptaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden gencin, boş zamanlarında inşaat işiyle uğraşan babasına yardım ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı
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