Darıca'da park halindeki 36 aracın lastikleri kesildi

Alınan bilgiye göre, Emek mahallesi Fatih Sultan Mehmet, Mithat Paşa, Orhangazi caddeleri ile Berna, Belge, Cengaver, Cevher, Cuma, Alev ve Doğu Sokakta park halindeki toplam 36 aracın lastiklerinin kesici aletle patlatılması üzerine, Asayiş Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Olayın meydana geldiği cadde ve sokaklarda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Aralarında yaşı küçük olanların da bulunduğu şüpheliler O.Ö, E.E, A.T.K, İ.K. ve E.E gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, lastiklerin parasını ödeme taahhüdünde bulunmaları üzerine hakimlikçe salıverildi.