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DEAŞ operasyonu

- Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3'ü Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

DEAŞ operasyonu

01 Ocak 2019 Salı 12:16

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün bomba ve patlayıcı düzenek sorumlusu olarak bir dönem faaliyet yürüttüğü değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Gebze, Derince ve Körfez ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu S.C, A.N.E.A ve A.S ile H.E'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. 



AA
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