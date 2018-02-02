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"DEAŞ'ın medya sorumlusu" yakalandı

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde "medya sorumlusu" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

02 Şubat 2018 Cuma 15:11

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde "medya sorumlusu" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. 

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucunda, 2012 yılında katıldığı örgütün, sözde "medya sorumlusu" olduğu öne sürülen ve ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu A.A.H'nin (22) sahte kimlikle Derince ilçesinde bir evde kaldığı belirlendi. 

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. 

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 

Öte yandan örgütün eylem ve faaliyetlerini kameraya kaydederek internette yayımladığı belirlenen şüphelinin, kendisine görev verilene kadar Derince'de bir evde "ölü hücre" olarak beklemesi talimatı aldığı iddia edildi.



AA
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