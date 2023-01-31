Define için öldürüldüğü iddia ediliyordu, yargılanan karı koca beraat etti

Ölen gencin abisi beraat kararına tepki gösterdi: "Kafasına sıkan bir kişi, öldükten sonra kalkıp kafasına ikinci defa sıkamayacağına göre nasıl böyle bir karar çıkar?"

Kocaeli'de kuzeninin evinde intihar ettiği iddia edilen gencin, define için cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine yargılanan 2 karı kocanın beraatine karar verildi. Duruşmanın ardından karara tepki gösteren gencin abisi, "Biz müebbet bekliyorduk. Olay yerinde 2 boş kovan var, 2 kayıp çekirdek var, buna rağmen şüphe gözüyle bakılıyor. Kafasına sıkan bir kişi, öldükten sonra kalkıp kafasına ikinci defa sıkamayacağına göre nasıl böyle bir karar çıkar?" dedi.

Olay, 11 Temmuz 2021 tarihinde Tavşantepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kuzeni Şenay T.'nin evinde yatıya kalan Olcay Ersoy (27), sabaha karşı silahla başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu. İntihar olduğu iddia edilen olaya ilişkin polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatmış, yürütülen soruşturma çerçevesinde Şenay T. ve kocası Fatih T. gözaltına alınmıştı. Fatih T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi Şenay T. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Bir önceki duruşmada tanık olarak dinlenen ve olay günü evde bulunan Emre Ş., "Ben, Olcay, Fatih ve Şenay definecilik işiyle uğraşıyorduk. Şenay T., defineyi çıkarmak için mezarlığa kan lazım olduğunu söyledi. Olcay'ı bu sebeple öldürmüş olabilirler. O gece bence hedef bendim ama tartışma sebebiyle evden erken ayrıldım. 'Define olayında kan lazım' muhabbeti Olcay ölmeden bir hafta kadar önce konuşulmuştu" ifadelerini kullanmıştı.

"'Dayı ben kendimi ya asacağım ya da vuracağım' dedi"

Şenay T. ve eşi Fatih T.'nin Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Fatih T., avukatı Osman Anıl Acurman, tutuksuz sanık Şenay T., Olcay Ersoy'un ailesi ve avukatları Nurcan Özlen ile tanıklar katıldı. Tanık olarak dinlenen sanık Şenay'ın babası Engin B., "Yaşananlara şahit değilim ancak olaydan 10 gün önce Olcay ve annesi Gülhan evime misafirliğe geldi. Olcay'ın eşi ve çocuğu da geldi. Sohbet ederken Gülhan, Olcay'ı kast ederek 'Bunu döv, beni dinlemiyor' dedi. Anladığım kadarıyla ailevi sorunları varmış. Ne olduğunu sorduğumda Olcay, 'Dayı ben kendimi ya asacağım ya da vuracağım' dedi. Nedenini sorduğumda, 'O da bana kalsın' dedi. 'Aranızdaki meseleyi halledin' diyerek meseleye karışmadım" dedi.

Tanığın beyanlarını kabul etmeyen Olcay Ersoy'un annesi Gülhan Ersoy, "Benim oğlum canını çok seviyordu. Engin'in yanında 'Kendimi vuracağım' diye söz kullanmadı" dedi.

"Emre evden ayrılmış, yanlışlıkla benim ayakkabımın tekini giymişti"

Olaya ilişkin bildiklerini anlatan sanıkların komşusu Tahsin G., "İşten geldiğimde Fatih'in evinde müzik sesi duydum. Eşimle Fatih'in evine gittim. Orada Olcay ve arkadaşı Emre de vardı. Olcay'ı ilk defa gördüm. Neşeliydiler, ben de videoya çektim. Daha sonra evimize gittik. Olay anında herhangi bir tartışma ya da kavga olmadı. Evde silah veya mermi görmedim. Lavaboya gittiğimde Emre evden ayrılmış, yanlışlıkla benim ayakkabımın tekini giymişti. Olayda çektiğim videoyu olaydan bir ay sonra polislere teslim ettim" diye konuştu.

"Emre ayakkabısını bile seçemeden kaçmıştır"

Savunma yapan maktul ailesinin avukatı Nurcan Özlen, "Olcay kendini vurmuş olsaydı etrafta beyin parçacıkları ve mermi çekirdeği bulunurdu. Polis tutanağında da göründüğü üzere bunlara rastlanılmamıştır. Olayın öncesi ve sonrasını öğrenememiş bulunmaktayız. Emre isimli şahıs ayakkabısını bile seçemeden kaçmıştır. Taraflar birlikte oturup yiyip içip eğlenmişlerdir. Dolayısıyla devamında müvekkilin intihar etmesi hayatın olağan akışına aykırıdır" diye konuştu.

"Emre define için kan akması gerektiğini söylüyordu"

Bir diğer tanık Tuncay V. ise "Olaydan 6 ay önce ben, eşim, Fatih, Şenay, Emre ve eşiyle defin işleri için bir araya geldik. Buluşmamız için Fatih beni davet etmişti. Gittiğimizde define işini konuştuk. Daha sonra mezarlığa gittik. Mezarlığın üstünden atlamamı istediler ancak ben kabul etmedim. Mezarlıkta bir kedi vardı. Emre birden kendini boğmaya çalıştı, onu sakinleştirdik ve oradan ayrıldık. Emre define için kan akması gerektiğini söylüyordu" şeklinde konuştu.

"Ben yapmış olsam neden Olcay'ı hastaneye yetiştirmeye çalışayım"

Suçlamaları kabul etmeyen Fatih T., "Olcay misafirliğe gelmiş ve bizde yattı. Olay olduğunda uyuyordum, silah sesine uyandım. Olcay yerde yatıyordu, başucunda da silah vardı. Ben yapmış olsam neden silahı olay yerinde bırakayım, Olcay'ı hastaneye yetiştirmeye çalışayım. Silahlarım boş şekilde çekmecedeydi" diye konuştu.

"Bu konu cinayet iddiasına bir delil olamaz"

Sanık Fatih T. 'nin avukatı Osman Anıl Acurman, "Definecilerin 'kan akıtma' olayı insan kanı değil tavuk, horoz gibi adaklarla yapılır. Bu konu cinayet iddiasına bir delil olamaz. Maktulün 2 elinde de swap izine rastlanılmıştır. Bu da Olcay'ın silah kullandığının göstergesidir. Fatih'in elinde bulunan atış artığı ise savunmamızın başından beri ifade ettiğimiz gibi o gün mahallede gerçekleşen düğünde müvekkilimin silah kullanmasındandır. 8 yıllık diyaliz hastası maktulün yakın zamanda eşinden böbrek nakli yapılmasına rağmen alkol kullanması canını pek önemsemediği de ortadadır. Dosyada şüpheli hususlar vardır. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle müvekkilimin beraatini talep ediyorum.

2 sanık delil yetersizliğinden beraat etti

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanık Fatih T.'nin 'kasten öldürme' suçuyla cezalandırılmasını, Şenay T.'nin ise beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, yeterli delil bulunmadığından sanıkların beraatine karar verdi.

"2 kayıp çekirdek var"

Duruşma sonrasında açıklama yapan Olcay Ersoy'un ağabeyi Volkan Ersoy, "Kararın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Olay yerinde o kadar delil var ki nasıl beraat oldu anlamadık. Biz müebbet bekliyorduk. Olay yerinde 2 boş kovan var, 2 kayıp çekirdek var, buna rağmen şüphe gözüyle bakılıyor. Kafasına sıkan bir kişi, öldükten sonra kalkıp kafasına ikinci defa sıkamayacağına göre nasıl böyle bir karar çıkar? Olayın başından beri ifadelerinin çelişkili olmasına rağmen bu karar çıktı. Üst mahkemeye davayı taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

İHA