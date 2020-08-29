Denetimlere son sürat devam!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden, 28.08.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 1237 iş yeri denetlenmiş olup 20.173 şahıs sorgulandı.

Yapılan denetimlerde;

Karantina ihlali yapan 34 şahsa, maske takmadığı için 25 şahsa, i dari para cezası uygulanmış olup, yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan