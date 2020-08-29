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Denetimlere son sürat devam!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden, 28.08.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 1237 iş yeri denetlenmiş olup 20.173 şahıs sorgulandı.

Denetimlere son sürat devam!

29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:49


Yapılan denetimlerde; 
Karantina ihlali yapan 34 şahsa, maske takmadığı için 25 şahsa, idari para cezası uygulanmış olup, yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan
aranan 28 şahıs yakalandı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimleri devam edecek.
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