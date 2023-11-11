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Derya Bedavacı'nın sahne aldığı eğlence mekanına silahlı saldırı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde müzisyen Derya Bedavacı'nın sahne aldığı, eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

Derya Bedavacı'nın sahne aldığı eğlence mekanına silahlı saldırı

11 Kasım 2023 Cumartesi 10:41

Olay, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarında bulunan, 41Burda Alışveriş Merkezindeki, eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, müzisyen Derya Bedavacı'nın sahne aldığı esnada kimliği belirsiz kişiler tarafından, eğlence mekanına silahlı saldırı düzenledi. Panikleyen vatandaşlar masala ve sandalyeleri kendine siper etti. Saldırganlar araçla bölgeden kaçarak uzaklaşırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Polis, eğlence mekanında incelemelerde bulundu.

 

Öte yandan, kaçan saldırganlardan gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.







İHA
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